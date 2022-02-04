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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيتن عامر : "شائعات عمليات التجميل أكثر حاجة بتضايقني ولو عملت هقول"

صدى البلد

أكدت الفنانة أيتن عامر، أن شائعات اجراءها عمليات التجميل من أكثر الشائعات التي تحزنها، قائلة: "شائعة عمليات التجميل من اكثر الحاجات اللي بتضايقني واللي بيكتب كده بيصعب عليا، وانا من الناس الصريحة ولو عملت عملية تجميل هقول".

وأضافت الفنانة أيتن عامر، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن اجراء عمليات التجميل حرية شخصية وكل انسان من حقه يعجب بنفسه في الشكل الذي يريد أن يظهر به، متابعة: "دي حرية شخصية وكل واحد من حقه يعجب بنفسه في الشكل اللي عايزه ولازم نقول لكل واحده أنك جميلة وحلوة فى كل الاشكال".

وأشارت  إلى أن هناك الكثير من المواقع وصفحات اليوتيوب التي تختلق الشائعات من أجل زيادة الترفيك، مضيفة: "الناس فاهمه هذه الشائعات ولحد دلوقتي الرقابة فين من المواقع وقنوات اليوتيوب دي، وبيعملوا حاجات يلموا من وراها فلوس ومش شايفة شخصيا ان فى حد مركز معايا".
 

ايتن عامر الشائعات عمليات التجميل القاهرة والناس الرقابة

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