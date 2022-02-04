خلال ندوة بمعرض الكتاب.. سلوى بكر: أرفض تسليع الأدب والثقافة

خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٣ تحدث الشاعر شعبان يوسف عن تجربة الروائية والكاتبة الكبيرة سلوى بكر.

تحدثت في البداية سلوى بكر إذ أوضحت أن من اكتشفها هو شعبان يوسف وذلك عندما كان يدير ندوة، وكانت حينها تكتب القصص وتخبئها، في ثمانينيات القرن الماضي، فقد كان شعبان يعمل حينها في إحدى المجلات فسأل حينها على فتاة تكتب قصص، فقولتله "أنا" فأخذ القصة وأعجبتهم، ونشروها ومن هنا بدأت الكتابة.

تسليع الأدب

وأضافت: الدنيا محتاجة كاتبة تنظر للدنيا وتطلع كتابة، ولا تتطرق للموضوعات الغريبة والعناوين الغريبة لأن ذلك يُسلع الأدب والثقافة، ولن تكون كاتبا معروفا في الضفاف الأخرى إلا إذا كنت واقفا على شواطئك الخاصة وتلمس أمورا لا يعرفها الذي يقف على الضفة الأخرى.

هموم إنسانية

واستكملت سلوى بكر حديثها: بقدر ما نكون إنسانيين بقدر ما تكون الكتابة عالية الإنسانية بينها مشتركات كثيرة إذا كتبنا بإنسانية حقيقية هنستطيع أن نوصل هذه المشتركات الإنسانية للعالم الخارجي، والصدق مع النفس في الكتابة، والبحث عن هموم إنسانية حقيقية، هذا الذي سوف يعلي الكتابة الأدبية وسيخلق نصوصا قادرة على العيش عبر الأزمنة.

أوضاع الأدب

وتحدثت “سلوى بكر” حول أوضاع الأدب المصري والعربي قائلة: لكي ننهض بالأمة نحتاج إلي كتابات ومؤلفات تتطرق للموضوعات والقضايا الأساسية وليس البحث عن مجد خاص أو كتابة موضوعات غريبة وعناوين لافته لأن ذلك يُسلع الأدب والثقافة، ولن تكون كاتبا معروفا في الضفاف الأخرى إلا إذا كنت واقفا على شواطئك الخاصة وتلمس أمورا لا يعرفها الذي يقف على الضفة الأخرى.. فالثقافة والأدب ليست سلع وإنما رؤي وأفكار شديدة الخصوصية.

فيما قال الشاعر والناقد الأدبى شعبان يوسف، إن الكاتبة الكبيرة سلوى بكر منذ بدايتها كاتبة، والتي حدثت بكراستين أدبيتين، وذلك فى سبعينيات القرن الماضى وإلى الفترة الحالية من 2022، والتي أصبحت فيها سلوى بكر رقمًا مهمًا فى الحياة الثقافية المصرية.

بعد فني

وأضاف شعبان خلال ندوة “ أن البعد الفني لدى سلوى بكر كان الأهم فى مضمون القصصي، إضافة إلى فكرة الانتصار للمرأة.

كما أشار إلى أن أول كتابات الأديبة الكبيرة سلوى بكر ومنها قصتها الثانية التي تميزت فيها بالأسلوب الممتع والعميق.

ويشارك في معرض الكتاب هذا العام 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلًا من 51 دولة، ويأتي تحت شعار ‏هوية ‏مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، للتعبير عن الفترة الحالية والتحديات الكبيرة التي تواجه الجميع، ومن المقرر أن تستمر ‏فعاليات ‏المعرض المتنوعة؛ التي تقام على مدار الساعة في صالات الحدث الكبير، حتى 7 فبراير 2022.‏ ‏

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في تلك الدورة الاستثنائية، بزيادة يوم كامل عن المعتاد خلال السنوات السابقة، وذلك ‏لإعطاء ‏فرصة، لزيارة أكبر قدر من الجمهور لأروقته، دعمًا للناشرين، بعد فترة الجائحة الصعبة؛ التي أصابت سوق النشر، تزامنا مع الخسائر المادية. في د