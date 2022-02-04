مخرج غاضب.. تفاصيل أول عمل فني لـ شبيه رشدي أباظة

نال شبيه الفنان رشدي أباظة فرصته الأولى في عالم الفن، وذلك بالمشاركة كـ"موديل" في إحدى الفيديو كليب المقرر طرحه قريبا، للمطربة شيماء ناجي.

يشارك محمد مؤمن الذي اشتهر خلال الفترة الماضية بلقب "شبيه رشدي أباظة" في أول فيديو كليب للفنانة شيماء ناجي بعد سنوات من مشاركتها في برنامج ذا فويس، بدور تمثيلي.

يلعب شبيه رشدي أباظة شخصية مخرج غاضب من حبيبته المطربة التي تقوم بدورها شيماء ناجي، ويتمتع بكاريزما قوية وهو أول ظهور تمثيلي له في بداية مشواره الفني الذي يسعى له منذ فترة.

وقال محمد مؤمن في تصريحاته خاصة لموقع صدى البلد، إنه تحمس للمشاركة في الفيديو كليب الذي يخرجه إسلام الخولي لأعجابه بالفكرة، مؤكدا على أنه يناقش حاليا عدد من العروض الفنية التي رفض الكشف عن تفاصيلها.

أغنية شيماء ناجي الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتنتمي لفئة المقسوم الطربي، ومن المقررطرحه بالتوازي مع موسم عيد الحب.

وشبيه رشدي أباظة هو رجل أربعيني يتمتع بشبه كبير بينه وبين النجم الراحل، لكنه كان بعيداً عن الأضواء ولم يفضل الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم شبيه رشدي أباظة، واكتفى بهذا الشبه في حياته العادية فقط ، فكل من يراه يتأمله كثيراً ويتراود في ذهنه فوراً طلة الدنجوان الراحل .

محمد مؤمن شبيه رشدي أباظة الحقيقي، يبلغ من العمر 45 عام، لم يرغب في الظهور على السوشيال ميديا بصوره التي يظهر فيها تماماً مثل النجم رشدي أباظة، حيث يعتمد نفس تسريحة شعره، واستايل ملابسه فيختار دوماً الإطلالات الكلاسيكية التي تستكمل هيئأته تماماً لتجعله نسخة طبق الأصل من رشدي أباظة .

شبيه رشدي أباظة اختفى عن مواقع التواصل الإجتماعي طوال هذه السنوات، وكان يستعد لتقديم عمل فني عن حياة رشدي أباظة عام 2004 ، بعدما عرف أن فكري أباظة شقيق النجم الراحل قرر كتابة قصة حياته وبدأ يبحث عن شبيه رشدي أباظة ليقدم العمل، فتواصل معه محمد مؤمن والتقى به بالفعل، لكن شاء القدر وفاة فكري أباظة فتوقف العمل الذي كان من المقرر أن يقدمه محمد مؤمن شبيه رشدي أباظة، ومازا ل في انتظار تقديم نفس الدور محتفظاً بهيئته وعلى أهبة الاستعداد للانطلاقة الفنية الأولى له من خلال تجسيد قصة حياة رشدي أباظة.