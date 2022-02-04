نهائي ليفربولي.. الريدز يحتفل بـ النهائي الأفريقي بين مصر والستغال

احتفل نادي ليفربول بـ تأهل المنتخب لنهائي كأس الامم الافريقية عقب الفوز أمام الكاميرون بركلات الترجيح 3-1.

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة جمعت بين صلاح ومانى خلال فعاليات البطولة وعلقت: "حدث بالفعل.. نهائى ليفربولى فى القارة الأفريقية".

تأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تفاصيل مباراة مصر والكاميرون

انطلقت المباراة بحماسة المنتخبين وبدت هجومية من الطرفين، وصل لاعبو الفراعنة لمرمى الكاميرون ولكن دون أي خطورة حقيقية.

وفي الجهة المقابلة حاول منتخب الكاميرون الوصول الى مرمى المنتخب الوطني ولكن كانت الجهة اليمنى بقيادة فتوح بالمرصاد.

اعترض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على قرار باكاري جاساما حكم المباراة، ودخل في حوار احتواه الحكم بعد تدخل وائل جمعة.

أنقذت العارضة مرمى محمد ابو جبل حارس منتخب مصر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد رأسية لاعب الكاميرون الذي أتقنها نحو الشباك.

ومارس منتخب الكاميرون الضغط على جانبي منتخب مصر ولكن لم يتمكن لاعبو الأسود المرور من عمر كمال أو فتوح لاعبا الفراعنة.

تعرض الونش لاعب منتخب مصر للإصابة بعد التحام هوائي مع لاعب الكاميرون في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وتلقى الونش العلاج من الجهاز الطبي واطمئن طاقم الحكام عليه والجهاز واستمر تواجده في المباراة بشكل طبيعي.

أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تغيير أول في بداية الشوط الثاني، بخروج عمرو السولية ونزول محمود حسن تريزيجية بدلاََ منه.

راوغ عمر مرموش لاعب منتخب مصر دفاع الكاميرون في الدقيقة 50 من عمر المباراة ودخل منطقة جزاء الكاميرون وشكل خطورة على حارس الأسود المرودة.

أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة بعد تمريرة خاطئة من دفاع الكاميرون منحت الفرعون انفراد بحارس المرمى ولكن تصرف صلاح كان مفاجئ وسدد الكرة في قدم الحارس.

تعرض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر للإصابة بعد التصدي لكرة خطرة من لاعبي الكاميرون في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة اعترض كارلوس كيروش للمرة الثانية على الحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية له والبطاقة الحمراء ليخرج من المباراة ليتابع اللقاء من الخارج.

استطاع محمد صلاح لاعب منتخب مصر من تسديد كرة قوية على يمين الحارس في الدقيقة 100 من عمر المباراة ولكن مرت دون تحقيق الهدف الأول.

في الدقيقة 118 مر رمضان صبحي لاعب منتخبنا الوطني من دفاع الكاميرون ببراعة، ومرر كرة رائعة مرت من ثلاثي الفراعنة وضاع علينا هدف الفوز.

الكاميرون

مصر زيزو يسجل

الكاميرون موكوبي يهدرها

مصر محمد عبد المنعم يسجل

الكاميرون سيليكي يهدرها

مصر مهند لاشين يسجل

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش.

تشكيل منتخب الكاميرون لمواجهة مصر

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو - جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي.

الوسط: مارتين هونجلا - فرانك زامبو أنجويسا - أوم جوت صامويل.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي - فينسنت أبو بكر - نجامالو موموي

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم منافسه السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية .

وتقام مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الموافق 6 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة