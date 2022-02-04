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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال مهنئا لاعبي المنتخب بالتأهل : الفرحة الكبيرة قربت

صدى البلد

هنأ الفنان رامز جلال لاعبي منتخب مصر بعد تأهلهم لنهائي أمم افريقيا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الف الف الف مبروك لمصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 وهانت يا رجالة، الفرحه الكبيره قربت💪🏆 و ربنا يعوض صبركم و تعبكم بخير والله المستعان ❤”.

وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقتوات الناقلة



تفاصيل مباراة مصر والكاميرون  

انطلقت المباراة بحماسة المنتخبين وبدت هجومية من الطرفين، وصل لاعبو الفراعنة لمرمى الكاميرون ولكن دون أي خطورة حقيقية.

وفي الجهة المقابلة حاول منتخب الكاميرون الوصول الى مرمى المنتخب الوطني ولكن كانت الجهة اليمنى بقيادة فتوح بالمرصاد.

اعترض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على قرار باكاري جاساما حكم المباراة، ودخل في حوار احتواه الحكم بعد تدخل وائل جمعة.

أنقذت العارضة مرمى محمد ابو جبل حارس منتخب مصر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد رأسية لاعب الكاميرون الذي أتقنها نحو الشباك.

ومارس منتخب الكاميرون الضغط على جانبي منتخب مصر ولكن لم يتمكن لاعبو الأسود المرور من عمر كمال أو فتوح لاعبا الفراعنة.

تعرض الونش لاعب منتخب مصر للإصابة بعد التحام هوائي مع لاعب الكاميرون في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وتلقى الونش العلاج من الجهاز الطبي واطمئن طاقم الحكام عليه والجهاز واستمر تواجده في المباراة بشكل طبيعي.

أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تغيير أول في بداية الشوط الثاني، بخروج عمرو السولية ونزول محمود حسن تريزيجية بدلاََ منه.

راوغ عمر مرموش لاعب منتخب مصر دفاع الكاميرون في الدقيقة 50 من عمر المباراة ودخل منطقة جزاء الكاميرون وشكل خطورة على حارس الأسود المرودة.

أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة بعد تمريرة خاطئة من دفاع الكاميرون منحت الفرعون انفراد بحارس المرمى ولكن تصرف صلاح كان مفاجئ وسدد الكرة في قدم الحارس.

تعرض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر للإصابة بعد التصدي لكرة خطرة من لاعبي الكاميرون في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة اعترض كارلوس كيروش للمرة الثانية على الحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية له والبطاقة الحمراء ليخرج من المباراة ليتابع اللقاء من الخارج.

استطاع محمد صلاح لاعب منتخب مصر من تسديد كرة قوية على يمين الحارس في الدقيقة 100 من عمر المباراة ولكن مرت دون تحقيق الهدف الأول.

في الدقيقة 118 مر رمضان صبحي لاعب منتخبنا الوطني من دفاع الكاميرون ببراعة، ومرر كرة رائعة مرت من ثلاثي الفراعنة وضاع علينا هدف الفوز.

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