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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 4-2-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 4-2-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4- 2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك.
صحيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك.

برج الثور
مهنيا: القمر في منزل المشروعات وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالعصبية والتوتر.. من المهم أن تتفادى الصدام مع من حولك.

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ملهما، تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب، وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.

برج الأسد
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تتصرف بحب وود ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

برج العذراء
عاطفيا: في هذه الفترة.. أنت بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا: اهتم بحماية حقوقك وحافظ على صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.

برج الميزان
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تساعدك على تقوية الروابط العاطفية مع من تحب.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

برج العقرب
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.
مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك، وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة.

برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك.

برج الجدي
عاطفيا: فينوس ببرجك تمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف

برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش.. من المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك بالحفاظ على اللباقة وعدم الحديث عن أخبارك

برج الحوت
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.
مهنيا وماليا: المريخ وعطارد بمنزل المشروعات يمنحانك يقظة وثقة بالنفس ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة

الأبراج اليوم الجمعة 4- 2- 2022 خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل برج الثور

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