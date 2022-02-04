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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 386 مليونًا وقفزة قياسية بكوريا الجنوبية

كورونا حول العالم..
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 386 مليوناً وقفزة قياسية

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 386.05 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و75684.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، أن البر الرئيسي سجل 29 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، الخميس، مقارنة مع 39 في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات المؤكدة الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً بينما سُجلت الإصابات المتبقية بين وافدين من الخارج.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الخميس 106270 إصابة مؤكدة.

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تسجيل زيادة يومية غير مسبوقة في إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية بلغت 27443 إصابة جديدة وسط موجة انتشار للمتحور أوميكرون.

كما سجلت الوكالة 24 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

سجلت الهند 149 ألفاً و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و1072 وفاة، و246 ألفاً و674 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم بارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 مليوناً و952 آلاف و712 مصاباً، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 500 ألف و55 شخصاً، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 40 مليوناً و17 ألفاً و88 شخصاً.

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