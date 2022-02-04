وزير خارجية أمريكا: قدمنا لـ سريلانكا اللقاحات المنقذة للحياة

ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية تعاونها مع سريلانكا في مختلف المجالات ومنها التعافي الاقتصادي وإرساء الحكم الديمقراطي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وسريلانكا تعاونتا خلال العام الماضي للاستجابة للكوارث البيئية البحرية ودعم المجتمعات المتضررة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن واشنطن وكولومبو تتمتعان بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قدمت اللقاحات المنقذة للحياة وأجهزة التنفس الصناعي والمساعدة الفنية لدعم مكافحة سريلانكا لأزمة كورونا.

وتابع: "نعلم أنه عندما تعمل حكوماتنا ومجتمعاتنا معا، يمكننا تعزيز مستوى الرخاء والأمن والعلاقات المتناغمة في بلداننا وفي جميع أنحاء العالم".

