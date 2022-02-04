الكأس مصرية.. هند النعساني تعلق على فوز المنتخب المصري بالأمس

هنأت الإعلامية هند النعساني الشعب المصري، بمناسبة فوز المنتخب المصري بالأمس على نظيره الكاميروني، وتأهله إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا، قائلة:" انتصار وفوز مستحق..والكأس مصرية 100%".



وأضافت "هند النعساني" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، :" كنا واثقين أننا هنكسب ولاعبي المنتخب قدموا بالأمس مباراة عظيمة"، متابعة:"تحيا مصر مية مرة".



واسترسلت:" الأداء بالأمس كان بطولي ورائع".



واستعرضت تهنئة الرئيس السيسي للمنتخب بالأمس، حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية، قائلا: أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية.

وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين.

لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.

شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم.

