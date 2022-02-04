الفلبين: بدء تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا في 14 فبراير

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عزمها البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا المستجد في 14 فبراير الجاري.



وذكرت شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية - الناطقة بالانجليزية - اليوم /الجمعة/ أنه من المقرر أن تصل 780 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" في وقت لاحق اليوم، بعد اخفاق الشريك اللوجيستي في تحميل الشحنة أمس، وذلك تمهيدا لبدء حملة تطعيم الأطفال.



وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب العاملين في مجال التطعيم، وإعداد الخدمات اللوجستية في مراكز اللقاحات، كما جرى إصدار كتيبات للأمهات حول كيفية إعداد أطفالهن قبل تلقيحهم.



يشار إلى أن حالات الإصابة بين الأطفال دون سن الخامسة زادت بنسبة 37 بالمائة الشهر الماضي مع انتشار متحور "أوميكرون"، مقابل 35 بالمائة في سبتمبر بسبب متحور "دلتا".



وتمكنت الحكومة حتى الآن من تطعيم 6.28 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بشكل كامل ضد الفيروس، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.