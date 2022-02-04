إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية بعد استقرار الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر اليوم الجمعة إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح.



وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء مع استمرار رفع درجة استعداد الميناء، مشيرة إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس أولا بأول تحسبا لأي تغيرات في حالة الطقس التي تمر بها البلاد لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامه والخاصة.



ومن جانبه، شدد رئيس الهيئة محمد عبدالرحيم على اتخاذ التدابير الاحترازية نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانيء، ومتابعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.