طفل يطلق النار على نفسه بسبب سيجارة من مخدر الحشيش

حققت الشرطة الأمريكية في أغرب قضية وردت إليها، و هي وفاة طفل بالغ من العمر 4 سنوات أثناء تواجده برفقة أمه في سيارتها و لكن كشفت التحريات أن سيجارة من مخدر الحشيش هي السبب في وفاة الطفل .

و بحسب ما ورد خفي صحيفة " ديلي ميل"، فإ ن طفلا أمريكيا بالغا من العمر 4 سنوات لقي مصرعه بعد أن أطلق على نفسه الرصاص من مسدس كان موجودا في سيارة والدته و الذي تعود ملكيته لوالد الطفل .



و بحسب تحريات الشرطة، فإن الطفل تم نقله إلى المستشفى في مدينة نيو اورلينز في الولايات المتحدة الامريكية، البالغ من العمر 4 سنوات، كان مصابا بطلق ناري في الصدر الصادر من مسدس كان في سيارة والدته و لكن والدته لم تلاحظ أن المسدس وقع في يد الطفل .

ووفقا لما ذكرته تحريات الشرطة، فإن والدة الطفل لم تلحظ الطفل و هو يسحب المسدس لأنها كانت تدخن سيجارة من مخدر الحشيش في السيارة و لم تر سوى الطفل و هو يطلق النار على نفسه من المسدس بعد أن قام بتوجيهه بإتجاه قفصه الصدري .

جدير بالذكر أن الطفل ذو الأربع سنوات لقي مصرعه في المستشفى عقب نقله فور إطلاق النار على نفسه في السيارة، و أشارت التحقيقات غلى أن الشرطة لم تقم بإلقاء القبض على والدة الطفل و لكن أكدت استمرار التحقيق معها .

