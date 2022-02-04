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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل يطلق النار على نفسه بسبب سيجارة من مخدر الحشيش

صدى البلد

حققت الشرطة الأمريكية في أغرب قضية وردت إليها، و هي وفاة طفل بالغ من العمر 4 سنوات أثناء تواجده برفقة أمه في سيارتها و لكن كشفت التحريات أن سيجارة من مخدر الحشيش هي السبب في وفاة الطفل . 
و بحسب ما ورد خفي صحيفة " ديلي ميل"، فإ ن طفلا أمريكيا بالغا من العمر 4 سنوات لقي مصرعه بعد أن أطلق على نفسه الرصاص من مسدس كان موجودا في سيارة والدته و الذي تعود ملكيته  لوالد الطفل . 

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و بحسب تحريات الشرطة، فإن الطفل تم نقله إلى المستشفى في مدينة نيو اورلينز في الولايات المتحدة الامريكية، البالغ من العمر 4 سنوات، كان مصابا بطلق ناري في الصدر الصادر من مسدس كان في سيارة والدته و لكن والدته لم تلاحظ أن المسدس وقع في يد الطفل . 
ووفقا لما ذكرته تحريات الشرطة، فإن والدة الطفل لم تلحظ الطفل و هو يسحب المسدس لأنها كانت تدخن سيجارة من مخدر الحشيش في السيارة و لم تر سوى الطفل و هو يطلق النار على نفسه من المسدس بعد أن قام بتوجيهه بإتجاه قفصه الصدري . 
جدير بالذكر أن الطفل ذو الأربع سنوات لقي مصرعه في المستشفى عقب نقله فور إطلاق النار على نفسه في السيارة، و أشارت التحقيقات غلى أن الشرطة لم تقم بإلقاء القبض على والدة الطفل و لكن أكدت استمرار التحقيق معها . 
 

 

الشرطة الأمريكية قضية وفاة طفل تحريات سيجارة مخدر الحشيش

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