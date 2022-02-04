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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أملي في ربنا كبير.. نادية مصطفى تعلن استمرار إيجابية مسحة كورونا

نادية مصطفى
نادية مصطفى

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتبت نادية مصطفى: "للأسف نتيجة المسحة لسة إيجابى بس أملى فى ربنا كبير يشفينا ويعافينا ويشفى كل مريض يارب.. جَمِيلْ هُوَ القَلب الذِى يَعِيشُ عَلى أمَل أنْ كُلّ شَىء سَيكُونُ بَخِير، كل الأمور المقسومة لنا خير .. حتى وإن كانت وجعًا”.

واختتمت: "يوم جديد وأملنا بالله يزيد اللهم بشرنا بما يسرنا، وابعد عنآ ما يضرنآ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

 

محادثة واتساب.. أخر حديث بين نادية مصطفي ووائل الإبراشي قبل وفاته

 

نعت الفنانة نادية مصطفى ، الإعلامي وائل الإبراشي الذي توفى  بعد صراع مع المرض .

 

ونشرت نادية مصطفى "، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك"صورة لمحادثة بينهما وبين الابراشي علي واتساب وكتبت : "كنت فاكرة إن الخبر إشاعة، هو قالي إنه بقى كويس".

 

وتابعت :" لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يجعل معاناته في مرضه في ميزان حسناته ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وكل حبايبه يارب، نسألكم الدعاء والفاتحة أثابكم الله".

 

نادية مصطفى تطرح أغنية "بيقولوا حبيبي" قريبا

 

اعلن الشاعر طارق وهدان عن انتهاء توزيع احدث مؤلفاته الغنائية بعنوان «بيقولوا حبيبي» للمطربة نادية مصطفى من ألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.

 

وتقول كلماتها: قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية غيرة.. قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية حيرة.. بيقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا نكرت.. ويقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا اتغيرت.

 

وصرح طارق ان: اغنية «بيقولوا حبيبي» تعتبر التعاون الثالث بينه وبين المطربة نادية مصطفى بعد اغنية «خايف تحبني». 

واغنية «بحاول اقولك» من تلحين دكتور ايهاب عبد السلام واللتان تم طرحهما على مدار الاشهر الماضية.

 

وابدى طارق سعادته بالتعامل مع فنانة كبيرة بحجم نادية مصطفى فمنذ تألقها في اغنية «مسافات» وهو معجب بها وبصوتها الحنون، وحين قرر طارق دخول مجال الشعر الغنائي عرض عليها أغنية «خايف تحبني» وابدت نادية إعجابها وبالفعل قمنا بتسجيلها بمجهودنا الشخصي وظهرت للنور ولاقت ردود فعل جيدة، واستمر التعاون بين طارق ونادية مصطفى وصولا لأغنية «بيقولوا حبيبي» والتي سيتم طرحها خلال الايام المقبلة.

نادية مصطفى فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 الفنانة نادية مصطفى

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