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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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داعية: عواقب فعل الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم مضاعفة

تامر مطر، الداعية
تامر مطر، الداعية الإسلامية

قال تامر مطر، الداعية الإسلامية، إن الأشهر الحرم تعني أنها أشهر لها حرمة وحدود لا يجب أن نتعداها أو نتخطاها، وتلك الأشهر محرم بها القتال .

 

وأضاف "تامر مطر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "فعل الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم أشد حرمة وأعظم حرمة عن غيرها"، ويجب أن نعظم شعائر الله خلال الاشهر الحرم".

 

ونصح المواطنين بضرورة تعظيم شعائر الله والابتعاد عن المعاصي والذنوب في الأشهر الحرم، متابعا: "عواقب فعل الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم مضاعفة".


وأكمل: "يمكننا أن نتقرب إلى الله عز وجل خلال الأشهر الحرم من خلال الصوم والابتعاد عن الذنوب والمعاصي".


واستشهد بقول الله تعالى :" إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ "

 

الأشهر الحرم تامر مطر الذنوب والمعاصي العمل الصالح برنامج صباح البلد

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