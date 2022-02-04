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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اليوم العالمي للسرطان.. حرب الرئيس الأمريكي ضد المرض الخبيث تستمر للعام الثامن

جو بايدن
جو بايدن

يحتفل العالم 4 فبراير من كل عام بـ اليوم العالمي لمكافحة السرطان، وهي ذكرى سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لـ مكافحة السرطان، لرفع درجة الوعي العالمي من مخاطر المرض، عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر عنه وعلاجه.

 

سبل مكافحة السرطان

ويعتبر مرض السرطان، أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، ويرى الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان أنه بالإمكان الوقاية من 40% من حالات السرطان عبر توفير بيئة صحية خالية من الدخان للأطفال، وأن يكون الفرد نشيط الحركة، ويأكل طعاما متوازنا صحيا، يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وتجنب السمنة بداية من مرحلة الطفولة.

 

وفي إطار الحرب على السرطان، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، عن هدافا جديدا في محاربة المرضي، وهو تخفيف الوفيات بنسبة 50% على الأقل في الأعوام الـ 25 المقبلة، ويعتبر الرئيس الأمريكي مكافحة السرطان مسألة شخصية.

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البرنامج الأمريكي لمكافحة السرطان

وكان الرئيس جو بايدن، أعلن عن إعادة إطلاق برنامج Cancer Moonshot  الذي بدأ خلال إدارة أوباما لإنهاء مرض يقتل أكثر من 600 ألف شخص سنويًا في الولايات المتحدة، ووفقا لما نشرته  NBC News، تهدف شركة Cancer Moonshot التي تم تجديدها من قبل بايدن، إلى تقليل معدل الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 50%، على الأقل على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، وتحسين تجارب الأشخاص المصابين بالسرطان وعائلاتهم.

 

وكان بايدن، أشرف سابقًا على برنامج Cancer Moonshot ، الذي أُعلن عنه خلال رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما، وأسس لاحقًا مبادرة بايدن للسرطان ، وهي منظمة غير ربحية مكرسة للوقاية من السرطان والبحث فيه وأُغلقت المبادرة في عام 2019 بعد أن أعلن بايدن عن ترشيحه للبيت الأبيض.

 

حرب بايدن مع السرطان

وعن أسباب اعتبار محاربة السرطان، مسألة شخصية للرئيس بايدن، فيرجع ذلك إلى توفي نجله بو بايدن، جراء ورم دماغي في عام 2015، وكان بايدن وقتها نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأطلق في العام التالي 2016، مبادرة بعنوان "كانسر مونشوت"، ويسعى لإحيائها هذا العام.

 

وطبقا لتصريحات مسؤولي البيت الأبيض، فإن نسبة الوفيات المرتبطة بالسرطان انخفضت بنسبة 25% في العقدين الأخيرين، وتم إحراز تقدم من خلال انخفاض نسبة المدخنين وتحسين العلاجات والكشف المبكر عن الإصابة بالمرض، وتأمل الحكومة الأمريكية إلى مواصلة الجهود وتحسين معاملة المرضى وعائلاتهم.

 

وشددت الحكومة في بيانها على أن الهدف هو الانتهاء من السرطان بشكله الحالي، بعد أن زادت الأموال في الأبحاث العلمية في السنوات الأخيرة من خلال تقنية الحمض النووي الرايبوزي المرسال التي يمكن استخدامها مستقبلاً لتعليم جهاز المناعة لدينا التعرف على المتحورات المميزة للخلايا السرطانية، ثم مهاجمتها حتى قبل ظهور الأورام.

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