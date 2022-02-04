جلسات علاج طبيعي لــ عمار حمدي قبل السفر لإجراء جراحة الصليبي

يبدأ عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم جلسات علاج طبيعي بشكل خفيف، في فندق إقامة بعثة الأهلي في أبو ظبي.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق إن «عمار» يبدأ اليوم تنفيذ برنامج علاج طبيعي لتقليل آلام الركبة.

وأضاف أبوعبلة أنه يجري حاليا إنهاء إجراءات سفر اللاعب لإجراء جراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة حسب التنسيق مع الطبيب كريستيان فينك الذي أجرى الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق خلال الأيام الماضية.

وتعرض عمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في التقسيمة مساء أمس الخميس ضمن معسكر الفريق في أبوظبي؛ استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في المباراة المقرر إقامتها مساء غد السبت ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.