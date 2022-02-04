كأس العالم للأندية.. مؤتمر صحفي لمدرب الأهلي قبل مواجهة مونتيري

يحضر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، مؤتمرا صحفيا في الرابعة مساء اليوم الجمعة باستاد آل نهيان في أبو ظبي بالإمارات.



ويحضر الثنائي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب استاد آل نهيان؛ وذلك للحديث عن مواجهة إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف».



ويخوض الأهلي يخوض مرانه الختامي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب استاد آل نهيان، استعدادا لمباراة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف»، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.



ويعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة باستاد آل نهيان في أبو ظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين.



ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق.



ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.



وأرسل الأهلي أمس قائمة لاعبيه في البطولة وضمت 23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.

