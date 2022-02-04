عميد علوم عين شمس: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال أسبوعين

أكد الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس لافتا أنه على مدار الامتحانات لم يتم الاشتباه في أي حالة كورونا .

وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول منوها أنه من المقرر إعلان نتيجة الامتحانات خلال 15 يوما.

وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي أن الامتحانات بدأت يوم الأحد الموافق ٩ يناير 2022، حيث يؤدي الامتحانات ٤٤٠٠ طالب وطالبة بينهم ١٥٠٠ من طلاب الفرقة الأولى.

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إلى أن الامتحانات عقدت على فترتين ويتم تبادل الفرق لتقليل الكثافة وتحقيق أقصى معايير وضوابط التعقيم حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

حققت جامعة عين شمس تقدما كبيرا في عدد الأبحاث الدولية المنشورة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وفقا لبيان نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي.



احتلت جامعة عين شمس المركز الثاني بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين خلال العام 2021 ، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة لباحثين من جامعة عين شمس الي 3,619 بحث دولي وبمعدل زيادة وصل إلي 21,15% مقارنة بالعام السابق.

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هذا النمو يعكس حرص الجامعة علي تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار في ظل إسهام فعال لعلماء الجامعة انطلاقا من استراتيجية الجامعة (2018-2023) والمتسقة مع رؤية مصر 2030 في أن تصبح الجامعة ذات ميزة تنافسية عالمية في اطار منظومة ابتكارية في التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.

كما أبرز الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة علي تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نظير مجهوداتهم الدؤوبة في نشر الأبحاث الدولية المميزة بما يساهم في تحقيق تقدم دائم في تصنيف الجامعة وفقا للمعايير العالمية.

بلغ عدد الأبحاث التي نشرها الباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية 38,664 بحثًا دوليًا. وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب بعد جامعة القاهرة.