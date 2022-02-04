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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني مهنئا المنتخب: أسعدتم ملايين المصريين والعرب بالفوز على الكاميرون

النائب محمد محمود
النائب محمد محمود لبيب

أعرب النائب محمد محمود لبيب، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته الشديدة بالفوز المستحق لمنتخب مصر،  على أسود الكاميرون في مباراة نصف النهائي بأمم أفريقيا، قائلا إن الفوز أسعد ملايين المصريين والعرب الذين شاهدوا المباراة واستمتعوا بكافة تفاصيلها.

ونوه محمود في بيان له اليوم، بالتهنئة التي قدمها الرئيس السيسي للمنتخب عقب الفوز والصعود لنهائي أمم افريقيا في مواجهة مرتقبة مع السنغال، قائلا إن الرئيس يشد على أيدي منتخب مصر ويدعمهم، وكلنا أمل في التتويج بطولة الأمم الأفريقية واستمرار رفع راية الفراعنة رياضيا في القارة، وكما هو معهود عنهم.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة، أن الفوز المصري على منتخب الكاميرون وقبله المغرب وكوت ديفوار، أثبت أن نجوم مصر متوجين في لعبة كرة القدم، والآمال معلقة بنهائي أمم افريقيا والفوز بالكأس، لإسعاد ملايين المصريين.
واختتم النائب محمد لبيب بيانه: ألف مبروك لمنتخب مصر وكل التقدير لمجهودات أبطاله ونجومه، وكل الدعوات لهم بالتوفيق في المباراة النهائية.

وتأهل المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على المنتخب الكاميروني ليلتقي في نهائي البطولة بالمنتخب السنغالي.

مصر منتخب مصر مجلس النواب الرئيس السيسي أمم أفريقيا

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