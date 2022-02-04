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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء مسابقة السرعة للهجن بالعلمين

بمشاركة 800 جمل.. انطلاق سباق الهجن بالعلمين

سباق الهجن بالعلمين
سباق الهجن بالعلمين

انطلق صباح اليوم الجمعة الجزء الثانى من مهرجان الهجن المقام بمدينة العلمين بمشاركة العديد من الإبل من عدد من المحافظات.

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وشارك فى السباق الذى ينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم ورعاية من اتحاد الهجن الإماراتى، 800 جمل   يمثلون عدد من  محافظات مصر.

ومن المقرر أن يستمر السباق لمدة يومين، يتم خلاله قطع المتسابقين لـ 30 شوطا ويتم غدا تكريم المتسابقين  الفائزين في السباق.

ويتم التسابق باستخدام الراكب الآلى لقيادة كل جمل مشارك، والتزام بقوانين سباقات الهجن، كما أن  الأشواط تتنوع لمسافات من2 إلى 3 كيلو فى أول الأشواط.

ويشارك في المسابقة عدد من المحافظات يمثلون شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وسوهاج ومطروح والمنيا والأقصر والإسماعيلية والشرقية والسويس.

يذكر أن مهرجان سباق الهجن، جاء استكمالا لفعالية احتفال بالإبل، بدأت بمسابقة المحالب وهى مسابقة تنظم لأول مرة، وتم خلالها اختيار 32 ناقة تنافست للحصول علًى المركز الأول لمدة يومين.

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