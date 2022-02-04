ضبط صاحب شركة استثمار عقاري بالغربية بتهمة النصب على المواطنين

بدعوى توظيف أموالهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط صاحب شركة للاستثمار العقاري بالغربية؛ لقيامه بالنصب على المواطنين، بدعوى توظيف أموالهم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 4 مواطنين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح نصف سنوية متفقا عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم، وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام صاحب شركة للاستثمار العقاري، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.