عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة كندا بالقاهرة: هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين

سفارة كندا بالقاهرة:
سفارة كندا بالقاهرة: هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين

كتبت السفارة الكندية في مصر عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعقيباً على فوز منتخب مصر على الكاميرون بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس، قائله "هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين"، ونشرت معها صورة فرحة لاعبى منتخب مصر بعد فوزهم بركلات الترجيح 3/1 على منظم البطولة.


وقال السفير الكندى فى مصر "لويس دوما" عبر تويتر: "لهذا نسمى محمد صلاح الملك المصرى، رقى القيادة الرياضة، نموذجا لنا جميعا.. مبروك لمصر".


وأرفق السفير مع التغريدة صورة نجم ليفربول والمنتخب المصرى وهو يحتضن ويواسى أشرف حكيمى لاعب المنتخب المغربى عقب انتهاء مباراة أمس.

برلماني مهنئا المنتخب: أسعدتم ملايين المصريين والعرب بالفوز على الكاميرون

والد عمرو السولية: ابني بخير ولم يخرج من مباراة الكاميرون بسبب الإصابة

كندا القاهرة مصر المغرب سفارة كندا بالقاهرة

ترشيحاتنا

أسعار أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-2-2022

المهن التمثيلية عن محمد صبحي: قيمة فنية لا يمكن المساس بها

وزيرة التضامن: مشاركتنا في معرض الكتاب إحياء وتأكيدًا على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابي

بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة المواصلات في القليوبية

شبيهة طراز "رايث".. لقطات تجسسية لـ "رولز رويس سبكتر" موديل 2023

مكانة الأشهر الحرم ولماذا حرم القتال فيها؟.. خطيب الأوقاف يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

للأبناء والبنات.. 3 حالات تستحق المعاش دون شروط بالقانون

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

موازنة البرلمان: ثبات أسعار أسطوانات الغاز.. وتوقعات بانخفاض البنزين الفترة المقبلة

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

فيديو

هيئة الأرصاد الجوية: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة

أمنيته الحصول على كشك.. بائع مناديل خرج لكسب قوت يومه رغم برودة الطقس

فيديو جراف| تسونامي إصابات.. أخطر 10 تصريحات لـ الصحة العالمية عن أوميكرون

حتى لا تنخدع .. كيف تفرق بين لحم الحمير والبقري ؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ