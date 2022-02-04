سفارة كندا بالقاهرة: هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين

كتبت السفارة الكندية في مصر عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعقيباً على فوز منتخب مصر على الكاميرون بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس، قائله "هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين"، ونشرت معها صورة فرحة لاعبى منتخب مصر بعد فوزهم بركلات الترجيح 3/1 على منظم البطولة.



وقال السفير الكندى فى مصر "لويس دوما" عبر تويتر: "لهذا نسمى محمد صلاح الملك المصرى، رقى القيادة الرياضة، نموذجا لنا جميعا.. مبروك لمصر".



وأرفق السفير مع التغريدة صورة نجم ليفربول والمنتخب المصرى وهو يحتضن ويواسى أشرف حكيمى لاعب المنتخب المغربى عقب انتهاء مباراة أمس.