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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

كيف يمكن للموظفين الاستفادة من سنوات الخدمة الإضافية في السعودية؟

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، على الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية بعد أن كان ذلك ممنوعًا حسب الأنظمة والتعليمات، ووفقا للقرار الجديد تُثار تساؤلات حول كيف يمكن للموظفين الاستفادة من سنوات الخدمة الإضافية في السعودية؟.

كيف يمكن للموظفين الاستفادة من سنوات الخدمة الاضافية في السعودية؟

قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية السعودية، إن التعديلات الجديدة في استفادة الموظفين في القطاعين العام والخاص من سنوات خدمة إضافية في حالة التعديل في العمر.

وتضمنت الموافقة تعديل المادة 36 لتكون بالنص الآتي: يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته وتكون احالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامية وفقًا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية، ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة للتقاعد، كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة (د) من المادة 105 التي تنص على: «ألا يكون ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13-11-1407».

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أبرز شروط تعديل تاريخ الميلاد لدى الأحوال:

- أن يكون الشخص المتقدم على طلب تغيير بيانات تاريخ الميلاد لم يسبق له تعديل تاريخ الميلاد في بطاقة الأحوال المدنية من قبل.

- يجب ألا يكون تعديل تاريخ الميلاد مؤثرًا في ترتيب الشخص بين إخوته.

- يجب الأخذ في الاعتبار ألا يكون طلب التعديل لمخالفة الأنظمة المعلنة في تعليمات الالتحاق بالدراسة أو بمنصب وظيفي، أو من أجل الحصول على بطاقة هوية.

- يلزم ألا يكون فارق السن بعد تعديل تاريخ الميلاد بينه وبين والديه أو أحد أبنائه غير مقبول وإنما يكون طبيعيًا.

- في حالة تجاوز تعديل تاريخ الميلاد 5 سنوات أو إذا كان صاحب طلب التعديل عسكريًا فإنه يرفع للوكالة.

- بالنسبة للعسكريين لا يتم التعديل أو التصحيح إلا بعد تقديم موافقة رسمية وصريحة من الجهة المختصة على حسب التعليمات الخاصة بكل قطاع.

- تتم إجراءات تعديل وتصحيح بيانات الميلاد وفقًا لشهادة الميلاد، أو تبليغ الولادة، أو شهادة التسجيل، وذلك بعد التأكد من أن تلك الوثائق سليمة مع مراعاة المادة 15 من لائحة الاحوال المدنية.

وكان  قد كشف مصدر لـ«عكاظ»، أنه بدأ الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية على النحو الآتي: - تعديل المادة (٣٦) لتكون بالنص الآتي: «يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية». 

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