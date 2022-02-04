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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 19 سفينه بموانئ بورسعيد اليوم

صدى البلد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة AMIRA JOY وترفع علم بنما ويبلغ طولها 123 متر والغاطس 6.8 متر لتفريغ 8981 طن رخام بالميناء.  

وسجلت موانئ  بورسعيد  دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر دخول سفينتين  .

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه وخروج سفينتين حاويات وبضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد  لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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