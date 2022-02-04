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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرص عمل.. برلماني يستعرض فوائد استراتيجية صناعة السيارات في مصر

صناعة السيارات
صناعة السيارات

استعرض النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فوائد استراتيجية صناعة السيارات في مصر، موضحا أنها تستهدف تطوير صناعة السيارات فى مصر، وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة فى هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزاً اقليمياً لهذه الصناعة.
 

وأضاف الكمار في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستساهم في انتعاش القطاع، ما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل لآلاف الشباب، فضلا عن تنمية حجم الصادرات المصرية وتطوير السوق المحلى التنافسي، بالإضافة إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية ودخول مصر بقوة في مجال صناعة السيارات.
 

وشدد النائب على ضرورة نقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة فى هذا المجال لمصر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعي صناعة السيارات والمكونات، وذلك حتى تتمكن الاستراتيجية من النجاح والنهوض بالقطاع، وهو ما عكفت عليه الحكومة على دراسته خلال الفترة الماضية وستسعى إلى تنفيذه خلال الفترة الحالية.

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الخميس، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

صناعة مجلس النواب مجلس الوزراء السيارات الحكومة

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