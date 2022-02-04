بايرن ميونخ يدعم تشوبو بعد خروج الكاميرون من كأس الأمم الإفريقية

وجه نادي بايرن ميونخ، رسالة دعم للاعب الفريق الأول الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

ونشر حساب بايرن ميونخ الرسمي، صورة للاعبه إريك ماكسيم بقميص الكاميرون، وعلق عليها: "نفتخر بأدائك في البطولة".

علي جانب آخر، علق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على خسارة منتخب بلاده أمام مصر، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.



وكتب صامويل إيتو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: "أسود لا تقهر، برافو لأدائكم الرائع في كأس الأمم الأفريقية 2021".

وتابع إيتو: "ربما لم نصل إلى النهائي، لكن فريقنا أظهر للعالم ما نستطيع نحن الكاميرونيين.. هذه ليست نهاية الطريق.".