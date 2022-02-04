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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية سمر شِشة تشارك في مسلسل جميل جداً

لوكيشن التصوير
لوكيشن التصوير

تشارك الممثلة السعودية سمر شِشة في مسلسل جميل جداً مع سارة طيبة وسعد عزيز، والمقرر عرضه على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية ابتداءً من الإثنين المقبل.


وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق داخل مدرسة للفتيات يطلق عليها اسم "مدرسة فتيات المستقبل"، حيث تجسد سمر شِشة دور طالبة طب مقيمة في نيوزيلندا، وهي ابنة خالة البطلة جميل (سارة طيبة) وتمثل صوت العقل في حياتها والشخص القريب المتفهم لها.


سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة في الآونة الأخيرة، وكان لها دور هام في دعم وإلهام الكثير من المواهب السعودية من خلال المساهمة في العديد من المبادارات التي تعمل على تعزيز صناعة الأفلام. 


أحدث أعمال شِشة بطولة فيلمي الإثارة كيان ومسكون، اللذان شهدا عرضهما العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الإفتتاحية 2021. كيان فيلم روائي طويل من إخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز .ومسكون فيلم روائي قصير، تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج لينا ملائكة والأمريكي المرشح للأوسكار ديفيد دارغ، وتشارك سمر في بطولته مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا.


وشاركت سمر شِشة خلال حياتها المهنية بأدوار مميزة في العديد من الاعمال الناجحة، من بينها الفيلم القصير جدة بعد منتصف الليل للمخرج عبد الإله القرشي في 2016، وفي العام التالي قامت بدور البطولة في فيلم مَخرَج 5 من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية. كما شاركت سمر كضيفة شرف في فيلم شمس المعارف من إخراج وتأليف فارس قدس، ومع نفس المخرج شاركت سمر في بطولة مسلسل كوكب آخر، بالإضافة إلى مسلسل بشر 1 للمخرج علي السمين.

سمر ش شة الممثلة السعودية سمر ش شة شاهد منصة شاهد مدرسة فتيات المستقبل تعزيز صناعة الأفلام مهرجان البحر الأحمر علي السمين

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