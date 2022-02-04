جامعة القاهرة فى أسبوع … انتهاء ربع مليون طالب من الفصل الدراسي الأول .. الحصول على المركز الأول في مصر ضمن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للجامعات

الدكتور محمد عثمان الخشت:

استمرار أعمال الكونترول وتصحيح الامتحانات بكافة الكليات

صدارة الجامعة في التصنيفات العالمية ثمرة جهودها واهتمامها بالبحث العلمي وزيادة النشر الدولي

نعمل في كافة الاتجاهات ونتوسع في الشراكات والبرامج الدولية مع كبرى الجامعات العالمية.

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالاتي :

أنهت جامعة القاهرة، أمس الخميس ، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢، بجميع الفرق الدراسية، وذلك دون أي معوقات خلال فترة الامتحانات، وبدء إعلان النتائج، حيث أدى نحو قرابة ربع مليون طالب وطالبة الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنهت كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشكل اللائق وبما لا يخل بالعملية التعليمية بالرغم من ظروف جائحة كورونا ومتحوراته أوميكرون والتي تسببت في زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفصل الدراسي على خطط بديلة في حال تزايد معدل الإصابات وهو ما ساهم بشكل كبير إلي وصول الامتحانات إلي بر الأمان دون أي مشكلة أو خلل في الجدول الزمني الامتحانات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن إجراءات مكافحة العدوى طوال فترة الامتحانات كان لها دور مهم في الحفاظ على صحة الطلاب والمجتمع الجامعي وذلك من خلال مراكز التطعيم وتواجد لجنة طبية بلجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وأكد الدكتور الخشت، على استمرار أعمال الكونترول وتصحيح الامتحانات بكافة الكليات من أجل الانتهاء من كافة النتائج الخاصة بالطلاب وذلك بإعلانها تباعاً، ووجه عمداء الكليات بضرورة إعلان نتائج الطلاب بحد اقصي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون متاحا علي الموقع الالكتروني للكليات.

وأشار الدكتور الخشت، أنه وفقًا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم استقبال الطلاب بالجامعة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 19 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الجامعة ستقوم خلال الفترة بعمليات تطهير وتعقيم شاملة في كافة الكليات والمدرجات وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية ضمن خطة الجامعة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ علي حياة المجتمع الجامعي من خطر العدوى.

على الجانب الأخر ، تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" طبقًا لأحدث تقرير لأفضل جامعات العالم والذي نشر في 31 يناير 2022، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى بينما جاءت باقي الجامعات المصرية في ترتيب لاحق، وذلك من بين نحو 30 ألف جامعة يشملها التصنيف.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تواصل تصدرها الجامعات المصرية في كافة التصنيفات العالمية برغم الظروف العالمية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن المكانة التي تحظى بها الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية هو ثمار جهود الجامعة طوال الفترة الماضية واهتمامها بالبحث العلمي، وزيادة عدد البحوث المنشورة دوليًا فى مجلات عالمية تعتمد على الجانب التطبيقي وتتماشي مع الاهتمام العالمي وهو ما يؤكده ارتفاع معدلات الاستشهاد الدولي بالبحوث العلمية التي نشرتها الجامعة في كافة التخصصات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن ما تحققه جامعة القاهرة من تقدم في مختلف التصنيفات الدولية إنجاز كبير خاصة وأنه يأتي نتيجة لمجهودات في كافة الاتجاهات سواء العمل على التوسع في الشراكات والبرامج الدولية مع كبرى الجامعات الدولية في العديد من التخصصات، إلى جانب الاهتمام بتخصصات وظائف المستقبل واستحداث برامج تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا البازغة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن رؤية الجامعة واستراتيجيتها متجددة وتتم وفقًا لأحدث المعايير الدولية وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى العالمية من حيث التعليم والمناهج والخريجين، بحيث يستطيع خريجو الجامعة المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية بمواصفات وخبرات التفكير النقدي وريادة الأعمال.

جدير بالذكر ان تصنيف ويبو متريكس لافضل الجامعات العالمية يختلف عن تصنيف ويبومتركس Webompetrics العالمي للاستشهادات المرجعية يناير 2022، والذي تم إعلانه منذ أيام وحصدت جامعة القاهرة فيه المركز الأول أيضا على الجامعات المصرية بعدد استشهادات (370.043) استشهادا مرجعيا

وهو يقيس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية

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