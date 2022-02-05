تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات قريبا.. نواب: انخفاض أسعار المركبات بعد التطبيق.. انتاج المكونات المغذية يزيد من فرص التصدير .. وتوفير فرص عمل للشباب

نصار: الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة لتوطين صناعة السيارات

فرص عمل.. برلماني يستعرض فوائد استراتيجية صناعة السيارات في مصر

صناعة النواب: انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق الاستراتيجية الجديدة

أشاد نواب البرلمان، بخطوات الحكومة لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وآخرها توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات خلال الشهر الجاري.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الخميس، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطن الصناعة المصرية، خاصة الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السيارات، لافتا إلى أن استراتيجية صناعة السيارات في مصر تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، نهاية العام الماضي، ومن المقرر اتخاذ خطوات جادة من قبل الدولة في هذا الملف وتطبيقها على أرض الواقع خلال العام الحالي.

وأضاف نصار في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحكومة مستعدة لتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم توطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

فوائد الاستراتيجية الجديدة

بدوره استعرض النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فوائد استراتيجية صناعة السيارات في مصر، موضحا أنها تستهدف تطوير صناعة السيارات في مصر، وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة في هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزاً إقليميا لهذه الصناعة.



وأضاف الكمار في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستساهم في انتعاش القطاع، ما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل لآلاف الشباب، فضلا عن تنمية حجم الصادرات المصرية وتطوير السوق المحلى التنافسي، بالإضافة إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية ودخول مصر بقوة في مجال صناعة السيارات.



وشدد النائب على ضرورة نقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة في هذا المجال لمصر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعي صناعة السيارات والمكونات، وذلك حتى تتمكن الاستراتيجية من النجاح والنهوض بالقطاع، وهو ما عكفت عليه الحكومة على دراسته خلال الفترة الماضية وستسعى إلى تنفيذه خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار السيارات

في سياق متصل، قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة، إن وضع خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات، يعيد استقرار السوق مجددًا بعد حالة التذبذب والتخبط ، مر بها لسنوات، فضلا عن تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي، ما ينعكس إيجابيا على المستهلك.

وأضاف قريطم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع السيارات يعاني حالة من الركود نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين والتي تسببت في تراجع مبيعات السيارات، إلا أنه الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات في مصر وتوطين الصناعة المحلية سيؤدي إلى زيادة المعروض من السيارات خاصة المحلي، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار السيارات وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.



وأكد النائب، أن الاستراتيجية الجديدة لن تقتصر على الدعم المالي والتخفيض الضريبي للمصنعين والمستثمرين أجانب ومصريين، بل تمتد لجوانب عملية إنتاج السيارات بداية من المكونات المغذية والتصنيع وحتى البيع المحلي والتصدير.