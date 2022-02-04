أثارتا إعجاب الرواد.. توأمتان تنجبان في نفس اليوم

أثارت توأمتان إعجاب رواد التيك توك، بعد ان أنجبتا في اليوم بفارق ساعتين بين الطفلين، و المثير في الأمر أن كلاهن اتفقا أن يتزوجن في نفس الفترة ووالاتفاق على أن ينجبن في نفس اليوم .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" فإن راشيل وكيم ، توأمتان تزوجن في فترات متقاربة للغاية واتفقن على أن ينجبن أيضا في نفس اليوم يكون أبنائهن أصدقاء في المستقبل وكانت كلها طموحات حتى اليوم الذي علمت فيه كلا منهن أنها حامل .



فوجئت راشيل وكيم أن كلا منهن حامل، في نفس الفترة، فقررن أن يضعن الأطفال في يوم واحد، وبالفعل قمن بحجز غرفتين في نفس الدور في المستشفى للولادة و اتفقن أن يلدن في نفس اليوم.

وضعت كلاهما طفلها في اليوم المقرر، ولكن بفارق ساعتين بين كل من الطفلين، فإن الطفل الاول ولد يوم الأربعاء في تمامالساعة الحادية عشر مساء، أما الطفل الثاني يوم الخميس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ونشرت التؤمتان صورهن مع الأطفال عبر تطبيق تيك توك، و تفاعل معهن أكثر من 200 ألف متابع منبهرين بتلك الصدفة التي جعلتهم يلدن في يوم واحد و يصبح أبنائهم أصدقاء" كما وصفت الأمهات ".

