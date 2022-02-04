يعتبر طاجن الأرز المعمر من أشهر الأكلات الشعبية المنتشرة فى محافظات الوجه البحري فهى من الأكلات المصرية القديمة التى استطاعت أن تستمر حتى اليوم بفضل مذاقها الشهي.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن الأرز المعمر:

نصف كيلو لحمة مكعبات

2 بصلة متوسطة

3 كوب أرز

3 كوب لبن

كيلو قشطة بلدى

قشطة بلدى

ماء

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة:

* فى حلة بها القليل من الزيت والزبدة على النار شوحى اللحمة مع البصل وأضيفى الملح والفلفل الأسود ثم ضعى الأرز فى الطاجن وأضيفى له القشطة واللبن والماء.

* أضيفى اللحمة المشوحة وأدخلى الطاجن الفرن حتى تمام نضج الأرز وقدمي طاجن الأرز المعمر ساخنا.