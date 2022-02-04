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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير عمان: الفوز على الكاميرون يضاف للإنجازات المتعددة للمصريين

صدى البلد

هنأ السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشعب المصري بمناسبة صعود المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكاميرون.

وقال الرحبي؛ في تدوينه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا للأشقاء المصريين صعود المنتخب الوطني لكرة القدم الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، هذا الانجاز الرائع الذي يضاف إلى أنجازاتها المتعددة في مسيرة نهضتها الجديدة كل التوفيق".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أوليمبي، في نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز على الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية أمس الخميس، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، صعد منتخب السنغال بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول أمس الأربعاء.

نهائي أمم إفريقيا، سيشهد مواجهة خاصة بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، واللذان يعدان أفضل لاعبان في قارة إفريقيا في الوقت الحالي بلا منازع.

محمد صلاح يبحث عن أولى ألقابه مع منتخب مصر الأول، بينما يطمح  أسد التيرانجا ساديو ماني جلب أول بطولة أمم إفريقيا لبلاده، بعد أن خسر نهائي أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر بهدف دون رد.

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