آلة تقطيع ميكانيكي.. تحويل الكمامات المستخدمة لشواحن هواتف



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل تحويل الكمامات المستخدمة إلى شواحن هواتف محمولة في تايوان .



طورت الشركة "مينيويز Miniwiz" آلة أطلق عليها اسم "Trashpresso تراشبريسو" تجمع بين آلة تقطيع وضغط وذراع ميكانيكي لإنتاج جزء من أجهزة الشحن بشكل أوتوماتيكي.



تقول شركة "مينيويز Miniwiz" إنها تحول أقنعة الوجه المستعملة إلى أجزاء من شواحن هواتف محمولة .

وقد وجد تقرير صدر في ديسمبر 2020 عن مجموعة أوشن آسيا، أن ما يقرب من 1.6 مليار قناع سيغرقون في المحيطات في عام 2020 وحده، وقد تستغرق الأقنعة ما يصل إلى 450 عاما لتتحلل. أغلب أقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد مصنوعة من البوليمرات البلاستيكية، مما يطرح سؤالاً مقلقاً عن مصير هذه الكمية الهائلة من المادة بعد الاستهلاك.

