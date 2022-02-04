نادر سعد: لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية نصل إلى 45.2 مليار دولار.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية نصل لهذه القيمة 45.2 مليار دولار.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ما تحقق في 2021 كان نتاج الجهد خلال السنتين الماضيتين"، لافتا: "لقاءات رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية عام 2019 والاستماع لهم ومناقشة مشاكلهم ومعرفة احتياجاتهم ساهم في الارتقاء بالصادرات المصرية".



وأكد: "استجابة الحكومة للمجالس التصديرية وصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2012، والاستجابة لهم مكن للوصول لهذا المعدل من الصادرات المصرية".

وأوضح: "القارة الأفريقية تحظى باهتمام كبير بالنسبة للصادرات المصرية، وهناك خطة للتوسع بالصادرات المصرية في القارة الأفريقية"، لافتا: "نسعى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفقا لتوجيه الرئيس السيسي".