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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ودية جديدة للإسماعيلي استعدادًا لفيوتشر بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

اتفق الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، على إقامة مباراة ودية أمام فريق القناة غدا السبت  علي ملعب الأخير بالإسماعيلية، ضمن استعداداته قبل استئناف مسابقة الدوري العام في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص المدرب الأرجنتيني وجهازه المعاون في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية بجانب التعرف علي حالة الإنسجام بين اللاعبين بعد التدعيمات الجديدة لتثبيت تشكيلته الأساسية قبل عودة المسابقة المحلية.

ومن المعروف أن الدراويش ضم في الميركاتو الشتوي الماضي 11 لاعبًا وهم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين والجزائري محمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض تجربة ودية آخري يوم الإثنين المقبل علي ملعبه بالإسماعيلي مع المقاولون العرب علي ملعبه بالإسماعيلية، في آخر تجهيزاته لمواجهة فيوتشر ضمن جولات الدوري العام.

الاسماعيلية المقاولون العرب الدراويش الاسماعيلي عمرو الحلواني

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