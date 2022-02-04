باحث: زيارة السيسي إلى الصين تساهم في سرعة إنجاز المشروعات المشتركة

أكد رامي إبراهيم الباحث في الشئون الدولية، أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين، موضحا أنها تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام الماضي 19 مليار و700 مليون دولار، وتجاوزت الاستثمارات المباشرة أكثر من 7 مليارات دولار.

وأوضح رامي إبراهيم، أن الرئيس السيسي سيجري مباحثات مع نظيره الصيني لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الباحث في الشئون الدولية، إلى انتعاش العلاقات بين مصر والصين على المستوى الاقتصادي، بدخول الشركات الصينية مصر بشكل كبير للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية، مطالبا بأن تعمل مصر على زيادة صادراتها للسوق الصيني لتقليل الفارق الكبير في الميزان التجاري الذي تقتنص منه الصين أكثر من 18 مليار دولار.

وذكر الباحث في الشئون الدولية، أن التعاون بين مصر والصين، سيساهم في سرعة إنجاز العديد من المشروعات المتفق عليى تنفيذا بين البلدين المشروعات اللوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحرى على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة.

وأيضا تنفيذ مشروع القطار المكهرب"بمدينة العاشر من رمضان وإنشاء مشروع أبراج العلمين، كما تشارك مصر فى مشروع مبادرة "الحزام والطريق"، حيث تعد شريك أساسي للتعاون فى المبادرة، وهى واحدة من أوائل الدول التى انضمت إلى المبادرة التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتحظي الشركات الصينية بنصيب كبيرفي السوق المصري، فى مجالات تشمل الاقتصاد الرقمى، والتنمية الخضراء، والطاقة الجديدة، وتصنيع السيارات، وذلك لتعزيز الجودة العالية والتنمية المستدامة للتعاون العملى بين البلدين، كما تشمل الواردات الصينية تتمثل في منتجات أجهزة التليفون المحمول والسيارات الخفيفة ولعب الأطفال والأقمشة والدرجات الهوائية والأقمشة.