محمد حجازي: العلاقات المصرية الصينية تتميز بتفاهم استراتيجي قوي

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للصين، مؤكدا أن للزيارة أهمية كبري في المرحلة الحالية.

وأشار محمد حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، إلى أن العلاقات المصرية الصينية قوية وتاريخية ومميزة، وهناك تعاون اقتصادي كبير بين مصر والصين، والاستثمارات الصينية قدر بـ 20 مليار جنيه في العاصمة الإدارية فقط.



وأضاف محمد حجازي: “نشهد علاقات تنموية واقتصادية كبري، العلاقات المصرية الصينية بها تفاهم استراتيجي قوي”.

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وانطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وبدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر"، وكجزء من الحفل، أقيم طابور عرض للرياضيين بمشاركة 91 وفدًا ممثلاً للدول المشاركة في الأولمبياد.



ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.



