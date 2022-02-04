بسمة عن مباراة مصر والكاميرون: عقبال ما لاقيت القناة كانت ضربات الجزاء بدأت

كشفت الفنانة بسمة، تفاصيل جديدة عن رد فعلها بعد مباراة مصر والكاميرون بعد فوز الفراعنة بركلات الترجيح وصعودهم للنهائي.

وعبرت بسمة، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، اليوم الجمعة، عن فرحتها بفوز المنتخب الوطنى معقبة " كان أدرينالين على الآخر ومكنتش عارفة الماتش على أنهى قناة وقعدت أدور على الانترنت " .

وأضافت بسمة، أنها تعيش فى منطقة هادئة للغاية وكان بجوارها جيرانها يشاهدون المباراة وكانت تسمع منهم ردود الأفعال والصيحات عند وجود فرص استحواذ للمنتخب وفى النهاية نجحت فى البحث عن المباراة وشاهدت ركلات الترجيح .