علاء نبيل: بطولة أمم إفريقيا الحالية تتشابه مع نسخة عام 1998

علق الكابتن علاء نبيل نجم منتخب مصر السابق، علي فوز منتخب مصر على الكاميرون في مباراة نصف نهائي بطولة أمم افريقيا والمقامة في الكاميرون، وتوقعاته لنهائي أمم أفريقيا.



وهنأ الكابتن علاء نبيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، الشعب المصري بمناسبة التأهل لنهائي بطولة أمم افريقيا، بعد الفوز على منتخب الكاميرون بضربات الجزاء.



وقال علاء نبيل، الناس كانت قلقانه وحصل تحول رهيب في اداء لاعبي منتخب مصر بداية من مباراة ساحل العاج والجميع فرح بهذ التحول الكبير.

وأضاف أن :"كنت حاطط ايدي على قلبي وقولت هل اللاعبين ستتحمل كل هذه الضغوط وخاصة في مباراة الكاميرون"، متابعا أن مباراة كوت ديفوار نقطة التحول وربنا كرمنا.

وفي السياق نفسه أشار الكابتن علاء نبيل نجم منتخب مصر السابق، إلى أن البطولة الحالية تتشابه مع نظيراتها عام ١٩٩٨، مؤكدا أن المنتخب الوطني جاهز لمباراة منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم افريقيا.



وتابع الكابتن علاء نبيل نجم منتخب مصر السابق، أن أداء لاعبي منتخب مصر كل مباراة في تزايد واضح، مشيرا إلى أن انتقاد أداء لاعبي منتخب مصر من قبل الجمهور المصري هو كلمة السر وراء التحول الايجابي.

