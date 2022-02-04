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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية.. شاهد

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية من رفع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار. 

وقامت السيارات بشفط تراكمات الأمطار من الشوارع للعمل على تيسير الحركة المرورية.
من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم نشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية،لافتاً إلى أنه كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة.

وكانت محافظة القليوبية، قد شهدت اليوم، سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالرياح على بعض الأماكن، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أية مشاكل.

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القليوبية محافظة القليوبية سقوط الأمطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى الحركة المرورية درجة الإستعداد القصوى شاهد تقلبات الجو تيسير الحركة المرورية

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