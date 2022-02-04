فرصة كبيرة.. التموين: الأوكازيون الشتوي 2022 يختلف عن كل عام

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه من المتعارف أن الأوكازيون يكون على الملابس فقط، ولكن هذا العام يختلف، حيث إن الأوكازيون يشمل الملابس، والأحذية، والمشغولات الجلدية، والأدوات المنزلية المُعمرة.

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، أن الأوكازيون فرصة كبيرة لكل مواطن، حيث يُتيح له شراء السلع اللازمة له بتخفيضات هائلة تتراوح ما بين 30% إلى 60%، بالإضافة إلى الجودة العالية.

وتابع عبد المنعم خليل، أن المواطن يستفيد من الأسعار المخفضة والجودة العالية، والتاجر يستفيد في الترويج والدعايا لنفسه بالإضافة إلى التخلص من الموديلات القديمة"، مشيراً إلى أن الدولة تستفيد أيضاً من خلال الترويج للتجارة الداخلية في مصر.

وأشار، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أن الأوكازيون فرصة لترويج التجارة في مصر، وعرض السلع المتنوعة بتخفيضات، معقباً: "كل محل بيعرض أفضل المنتجات والسلع اللي عنده".