نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم.. صور

أصدرت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أصغر كروس أوفر للشركة على الأطلاق بتصميم عصري ومواصفات رائدة، تستهدف الشركات الصغيرة مع المتاجر في جميع أنحاء المدن في كوريا الجنوبية ومن المحتمل ان تمتد في المستقبل لأوروبا وأمريكا.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

تُعرف ببساطة باسم Casper Van وهي سيارة تجارية رائعة من Hyundai تسحب المقاعد الخلفية لسيارة المدينة العادية لزيادة سعة الشحن إلى 940 لترًا (33.2 قدمًا مكعبًا) كما هو الحال مع الشاحنات الأكبر يوجد فاصل يفصل المقاعد عن مساحة التحميل بينما تحمي القضبان المعدنية النوافذ والزجاج الخلفي من الانهيار.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

يتم توفير القوة من خلال محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي بقوة 75 حصان (56 كيلو واط) وعزم دوران 95 نيوتن متر (70 رطل-قدم)، وإذا كنت تخطط لتحمل أحمال أثقل فإن الشاحن التوربيني الأكثر قوة سعة 1.0 لتر سيكون الخيار الأفضل حيث يبلغ 99 حصانًا و 172 نيوتن متر (127 رطل قدم) بغض النظر عن الاختيار يرسل كلا المحركين الطاقة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

يبدأ سعرها من 11400 دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية، وتعتبر Casper Van هي أرخص نسخة في هذا النوع من السيارات بالنسبة للمال، ويمكن الحصول على سيارة تجارية بحجم نصف لتر على عجلات فولاذية رائعة مقاس 15 بوصة ومجهزة بست وسائد هوائية بالإضافة إلى مرايا قابلة للطي ومدفأة وكهربائية، وتستخدم Hyundai ضبطًا يدويًا لمقعد السائق، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية، وفرامل انتظار تعمل بالقدم.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

على الرغم من كونها سيارة رخيصة الثمن فإن Casper Van تأتي محملة بميزات الأمان، والتي تتراوح من المساعدة في الحفاظ على الممر إلى نظام مساعدة السائق. حتى أنها مزودة بنظام تثبيت السرعة، ناهيك عن التحذير من الاصطدام الأمامي والمساعدة في الشعاع العالي وتعد مصابيح LED النهارية من المعدات القياسية مثل عجلة القيادة القابلة للتعديل ومجموعة من منافذ USB.

سيتم طرح سيارة Hyundai Casper Van للبيع اليوم في كوريا الجنوبية.