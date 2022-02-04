عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم.. صور

نظرة شاملة على سيارة Hyundai
نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

أصدرت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أصغر كروس أوفر للشركة على الأطلاق بتصميم عصري ومواصفات رائدة، تستهدف الشركات الصغيرة مع المتاجر في جميع أنحاء المدن في كوريا الجنوبية ومن المحتمل ان تمتد في المستقبل لأوروبا وأمريكا.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

تُعرف ببساطة باسم Casper Van وهي سيارة تجارية رائعة من Hyundai تسحب المقاعد الخلفية لسيارة المدينة العادية لزيادة سعة الشحن إلى 940 لترًا (33.2 قدمًا مكعبًا) كما هو الحال مع الشاحنات الأكبر يوجد فاصل يفصل المقاعد عن مساحة التحميل بينما تحمي القضبان المعدنية النوافذ والزجاج الخلفي من الانهيار.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

يتم توفير القوة من خلال محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي بقوة 75 حصان (56 كيلو واط) وعزم دوران 95 نيوتن متر (70 رطل-قدم)، وإذا كنت تخطط لتحمل أحمال أثقل فإن الشاحن التوربيني الأكثر قوة سعة 1.0 لتر سيكون الخيار الأفضل حيث يبلغ 99 حصانًا و 172 نيوتن متر (127 رطل قدم) بغض النظر عن الاختيار يرسل كلا المحركين الطاقة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

يبدأ سعرها من 11400 دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية، وتعتبر Casper Van  هي أرخص نسخة في هذا النوع من السيارات بالنسبة للمال، ويمكن الحصول على سيارة تجارية بحجم نصف لتر على عجلات فولاذية رائعة مقاس 15 بوصة ومجهزة بست وسائد هوائية بالإضافة إلى مرايا قابلة للطي ومدفأة وكهربائية، وتستخدم Hyundai ضبطًا يدويًا لمقعد السائق، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية، وفرامل انتظار تعمل بالقدم.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم

على الرغم من كونها سيارة رخيصة الثمن فإن Casper Van تأتي محملة بميزات الأمان، والتي تتراوح من المساعدة في الحفاظ على الممر إلى نظام مساعدة السائق. حتى أنها مزودة بنظام تثبيت السرعة، ناهيك عن التحذير من الاصطدام الأمامي والمساعدة في الشعاع العالي وتعد مصابيح LED النهارية من المعدات القياسية مثل عجلة القيادة القابلة للتعديل ومجموعة من منافذ  USB.

سيتم طرح سيارة Hyundai Casper Van للبيع اليوم في كوريا الجنوبية.

نظرة شاملة على سيارة Hyundai Casper الأروع في العالم
هيونداي الكورية الشركات أمريكا المستقبل Casper Van Casper hyundai

ترشيحاتنا

"الصحة العالمية": 1.4 مليار دولار عبء اقتصادي عن "ختان الإناث" سنويًا

علي محمد علي مُعلِّق مباراة مصر والسنغال: سنفوز على منتخب ساديو ماني

مصطفى بكري يحذر إبراهيم عيسى من اختراق الأمن القومي المصري

فرصة كبيرة.. التموين: الأوكازيون الشتوي 2022 يختلف عن كل عام

هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه مكافأة للاعبي المنتخب حال حصد أمم إفريقيا

فيلا مسكونة بالجن.. بسنت النبراوي وريم أحمد: تحصنا بالقرآن أثناء تصوير ولهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

دخول فريق الإنقاذ.. تطور هام في أزمة الطفل المغربي ريان

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

كيروش: فخور بمعاقبتي من أجل حماية منتخب مصر

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

فيديو

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

ضربات ولكمات| عمر كمال يمزح مع كوكسال بابا

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ