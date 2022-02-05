مسئول ملف الأسرى بحركة فتح يكشف عن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد.. فيديو

قال سامي أبو نحل، مسئول ملف الأسرى في حركة فتح ساحة غزة، إن الأسير “نصر أبو حميد”، يواجه شبح الموت في كل لحظة نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

وأضاف سامي أبو نحل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “ten”، أن ملف الأسرى هام، مشيرا إلى أنه نواصل دعم للأسرى، خاصة أنه قمنا بوقفة تضامنية مع الأسير “نصر أبو حميد”، بعد الإهمال الطبي الذي يتعرض له.

وتابع سامي أبو نحل، أن الأسير نصر أبو حميد، لا يقوى على الحركة أو النطق، وأصبح موجود على كرسي متحرك، ويواجه خطر الموت الحقيقي، وعدم توفير العلاج المناسب له.

وأشار مسئول ملف الأسرى في حركة فتح ساحة غزة إلى أن الأسرى يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ 34 على التوالي.