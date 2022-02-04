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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: العمل جار لاستنباط سلالات جديدة من الماشية لمضاعفة إنتاج الألبان

النائب صقر عبدالفتاح
النائب صقر عبدالفتاح عضو مجلس النواب

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن دعم صغار منتجي الألبان على  أولويات أجندة وزارة الزراعة ضمن خطتها في تنمية الثروة الحيوانية عن طريق أفكار غير تقليدية تدعم تحقيق الأمن الغذائي في هذا المجال مما يعمل على سد احتياجات السوق المحلي.

و أضاف " عبدالفتاح" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الفترة الحالية تشهد خطوات جادة من وزارة الزراعة لاستنباط سلالات جديدة من الماشية حيث تتمثل فائدة هذا الإستنباط في مضاعفة كميات الإنتاج من الألبان، معقبا " حاليا احيانا بيترواح الانتاج اليومي لواحدة من الأبقار من 30 لـ 60 كليو".

ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلي أن تعاون ( الفاو) مع وزارة الزراعة في هذا الملف؛ سيعمل علي تعزيز إنتاجية الألبان ومن ثم يتم الوصول إلي عدد الكميات المستهدف إنتاجه، وبالتالي التطلع إلي التصدير، لافتا إلي أن الوزارة حرصت علي إمداد منتجي الألبان بكل اللقاحات اللازمة لتحصين الماشية من الأمراض لا سيما من الحمي القلاعية.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أن البنك الزراعي منحهم فرصة الحصول علي قروض ميسرة بفائدة 5% تمكنهم من أداء إحتياجاتهم اللازمة لإستكمال أنشطتهم.

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وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعي المراعي للتغذية، فضلاً عن الاستخدام الفعال والمنضبط للمياه والمدخلات الأخرى، إلى جانب السعي لتطبيق استراتيجيات وخطط لزيادة إنتاجية مزارع الألبان الصغيرة عن طريق النهوض بالتربية والتغذية وتطوير الأمن الحيوي. 


جاء ذلك خلال حضوره لتوقيع مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يتم تنفيذهما بالتعاون مع وزارة الزراعة، المشروع الأول بعنوان "زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام "المراعي للتغذية" وتحسين الأمن الغذائي، فيما يأتي المشروع الثاني تحت عنوان " تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي اللبن والألبان في قري الريف بالبحيرة والمنيا". 


قام بالتوقيع السيد نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بحضور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو في مصر، وبعض قيادات وزارة الزراعة.

 

وعقب التوقيع قال السيد نصر الدين حاج الأمين:" إن مشروع زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام "المراعي للتغذية" وتحسين الأمن الغذائي ان منظمة الفاو، وبالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ممول المشروع،تعتزم من خلاله توسيع مفهوم إنتاجية المياه المغذية كي يشمل الهدف العام الرامي إلى تحسين إنتاجية المياه فيما يخص محتوى المحاصيل من المغذيات والعائدات الاقتصادية لدى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، أي تجاوز المفهوم التقليدي لإنتاجية المياه المغذية من "تحقيق قدر أكبر من المحصول التغذية من كل قطرة" إلى نهج أكثر تكاملاً و"تحقيق قدر أكبر من المغذيات والآفاق الاقتصادية الأفضل من كل قطرة". 


وأضاف حاج الأمين:" سيقوم المشروع الذي سيتم تنفيذه أيضاً في كل من الأردن وبنين ورواندا وموزامبيق والنيجر، بإعداد أداة يمكن من خلالها معرفة كيفية تعديل اختيار المحاصيل وإدارة المياه وأفضل الممارسات الزراعية لضمان إنتاج محاصيل عالية الكثافة بالمغذيات وتنويع المحاصيل، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع".

ومن ناحيته صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان مشروع تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي اللبن والألبان في قري الريف بالبحيرة والمنيا" يستهدف تعزيز سلسلة إنتاج الألبان لدعم صغار المزارعين من خلال الجهود التعاونية للجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للألبان مثل المنظمات غير الحكومية ومديريات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجامعات ومؤسسات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعية". 


فيما أكد د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن هناك تعاون مثمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.
مشيرا إلى أن الغاية العامة من المشروع الذي تم توقيعه اليوم تكمن في تعزيز قدرات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على اعتماد الإدارة المستدامة للمياه وممارسات الزراعة المراعية للتغذية، التي ستزيد بدورها من إنتاجيتهم ومدخولهم ونتائجهم التغذوية.

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