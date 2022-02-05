العبور المميت.. أهالي مغاغه بالمنيا يطالبون بإنشاء كوبري على النيل| فيديو

لخدمة 1.1 مليون نسمة

تعد المعديات واللنشات النيليه الوسيله الوحيدة للمواصلات لأهالي قرى شرق النيل بمغاغه شمال المنيا لعدم وجود كوبري على النيل بالمركز فاقرب كوبري هو " محور بنى مزار" الذي يبعد ما يقرب من 20 كيلو متر تقريبا ولذلك يطالب الأهالي بإنشاء الكوبري بمركز مغاغه وكذلك بتشديد الرقابه على المعديات واللنشات النهريه من حيث صلاحيتها والحموله المقررة لعدد الركاب وانتظام مواعيدها بحيث تكون كل ساعه او كل نصف ساعه يوميا.

كوبري على النيل

يقول احمد ابراهيم وفاروق عبد الله وعبد الرحمن حسين من أبناء قري شرق النيل بمركز مغاغه ان المعديات واللنشات النيليه هي وسيلة المواصلات المتوافرة حاليا نظرا لعدم وجود كوبري على النيل بالمركز الأمر الذي يمثل معاناة كبيرة لنا في الانتقال من الغرب إلى الشرق والعكس فالمعديات تستغرق الساعات من أجل تحميل الركاب الأمر الذي يستغرق وقت طويل.

شحوط العبارات

وناشد سليم محمد وخالد صلاح وهاني شادي من أبناء مغاغه بسرعة إنشاء الكوبري ولحين الانتهاء منه يتم عمل دوريات منتظمة على جميع المعديات واللنشات النهريه للتأكد من سلامتها وصيانتها الدوريه وأن يتم تشديد الرقابة على المعديات التى تخدم عشرات الآلاف من المواطنين وضرورة الاهتمام بصيانة المراسى التى تم انشاؤها حديثا حتى لا تتعرض للتلف وتطهير المجري الملاحي أمام العبارات واللنشات حيث أن كفاءة المعديات تقل فى فصل الشتاء لانخفاض منسوب المياه بالنيل مما يسبب شحوط بعض العبارات ، وان تكون المراسي الجديدة بنسب مختلفة طبقًا لمستويات منسوب مياه النيل.

سقوط السيارات فى النيل

واضاف رائد طارق وخالد ضاحي وجمال محروس إن هناك بعض السائقين يقومون بالصعود فوق المعديات الكبيرة بسيارتهم المحمله بالركاب، وتركها دون تأمين جيد وعدم شد فرامل اليد الامر الذى يساهم فى سقوط السيارة فى النيل ويتسبب في الكثير من المشاكل.

مليون و100 الف نسمه

ومن جانبه قال الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ بالمنيا وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء ووزيري النقل والتنميه المحليه لسرعة أنشاء كوبري على نهر النيل بمركز مغاغه لخدمة ما يقرب من مليون و100 الف نسمه من أبناء مركزي مغاغه والعدوة مؤكدا أن المركزين في احتياج شديد لإنشاء الكوبري لخدمة الأهالي.

وأوضح الاطناوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بسرعة استصلاح وزراعة 62 الف فدان بقرية زاوية الجدامي شرق النيل بمغاغة من أجل التوسع في الرقعه الزراعيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الغذائية الأمر الذي يتطلب عشرات آلاف من العماله اليوميه للانتقال من الغرب إلى الشرق للعمل بهذة المناطق ورغم ذلك لا توجد وسيلة مواصلات سوي اللنشات والمعديات فقط.

نقله تنمويه

وأشار الدكتور زين الاطناوي ان إنشاء الكوبري سيحدث نقله تنمويه لأبناء مركزي العدوة ومغاغه إضافة إلى إمكانية إنشاء منطقه صناعيه وتوفير فرص عمل للشباب وتسهيل حركة التجارة وجذب المستثمرين للمنطقة كما سيساهم في سرعة إنشاء مدينة مغاغة الجديدة للحد من التكدس السكاني الكبير بمركز مغاغه ونقل الأهالي إلى قري الجانب الشرقي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اقرب كوبري لمغاغه يبعد حولي 20 كيلو متر واقرب كوبري بالمركز العدوة يبعد 30 كيلو متر مشددا على سرعة انشاء الكوبري لانه سيفتح آفاقًا واسعة من التنمية والاستثمار.

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