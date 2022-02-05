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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة الشقق بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة الشقق السكنية بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وأعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهمين.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة دائرة القسم) قرر بإكتشافها وجود تلفيات بباب شرفة الشقة سكنها ووجـود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة عـدد (3 جهاز لاب توب ، تابلـت ، مشغولات ذهـبية ).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "أجنة حديدية"

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الشباك" وإعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط متحصلات نشاطهم من المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية" (جواهرجى، مقيم بمحافظة الجيزة)، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (الهواتف المحمولة ، وجهاز الكمبيوتر "لاب توب"، التابلت) المستولى عليهم بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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