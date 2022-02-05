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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم السبت 5-2-2022

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 5 فبراير  2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنوك (مصر ، الأهلى ، الأهلي المتحد) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم  فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم  فى بنوك( الإمارات دبى الوطني،  قناة السويس) 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole  نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB ، التنمية الصناعية )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري ADCB، الكويت الوطني) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك مصر إيران للتنمية MIDB نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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