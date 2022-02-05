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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. شاشات بجامعة طنطا لعرض مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. الأحد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مد التقدم لشغل 124 وظيفة بطب وصيدلة جامعة الوادى الجديد حتى 20 فبراير
أعلنت جامعة الوادي الجديد عن مد باب التقدم  لشغل عدد (124) وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام المختلفة بكليتي الطب البشرى والصيدلة لسد الاحتياجات من الكوادر البشرية (معيد - مدرس مساعد - مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ)  حتى يوم 20 فبراير بدلا من الأحد المقبل 6 فبراير الجارى .

جامعة أسوان تستضيف مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية
رحب الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالحضور بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة أسوان، ويقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم حسن همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، تحت شعار خير بلادي.

نظام الدراسة وطريقة التقديم ببرنامج الدراسات العليا PBIS بتجارة حلوان
أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسة ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة).

غدا السبت افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمرحلة الرابعة والخامسة بـ "عين شمس"
تقام  افتتاح فعاليات جامعة الطفل يوم السبت الموافق 5 فبراير الساعة 10 صباحا بقاعة 502 بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفى الدمرداش .

شاشات لعرض مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا بـ جامعة طنطا.. الأحد
أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن تخصيص شاشات لعرض مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، الأحد القادم، بكلية التربية الرياضية.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان: إعلان النتائج من خلال هذا الرابط
بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسي الجامعي 2021 - 2022 للطلاب ابتداء من اليوم.

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة
إلغاء الفصل الدراسي الثاني، يتداول عدد كبير من طلاب الجامعات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خبر إلغاء الترم الثانى من العام الدراسي 2021 - 2022، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بـ إخلاء المدن الجامعية جامعة القاهرة  تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الدراسة بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية  ، وفق الحدود الدنيا التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وذلك يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 .

 

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