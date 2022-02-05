القومي للبحوث: اللقاح المصري كوفي فاكس الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. فيديو

سادس دولة تدخل خط الإنتاج

قال دكتور أسامة عزمي رئيس قسم التجارب السريرية للقاح كوفي فاكس، والإستاذ بالمركز القومي للبحوث، إن اللقاح المصري تم تصنيعة بأديادي مصرية بالكامل بدءا من انتاج المادة التى سيحصل عليها المواطن، وتعبئتها، مؤكدا أن هناك قصص نجاح بالتعاون بين البحث العلمي والشركات الوطنية لوجود منتج مصري كامل بالسوق.

وأضاف أسامة عزمي، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، ان اللقاح المصري حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية تتابع انتاج اللقاح المصري.

وتابع أسامة عزمي، انه لأول مرة بالشرق الأوسط يتم انتاج لقاح مصري، مؤكدا أن ما يحدث نفخر به جميعا

وأشار رئيس قسم التجارب السريرية للقاح كوفي فاكس والإستاذ بالمركز القومي للبحوث إلى أن مصر سادس دولة على مستوى العالم كله تنتج لقاح ضد فيروس كورونا بعد انجلترا وامريكا والصين وروسيا والمانيا، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تدعمنا بشدة في مجال انتاج اللقاحات .