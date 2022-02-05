مدرب الإسماعيلي: الصفقات الجديدة إضافة مميزة وأتمنى الاندماج سريعا مع الفريق

حرص الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على توجيه رسالة للاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم، وذلك عبر تصريحات المركز الإعلامي للنادي.

وقال خوان براون أن الصفقات الجديدة وفقًا للاحتياجات المطلوبة تمثل إضافة مميزة وكبيرة للفريق معبرا عن أمله فى إنسجام وتناغم اللاعبون الجدد بشكل سريع للمساهمة في استفاقة الفريق وعودته لمكانته ووضعه الطبيعي بين أندية الكبار.

وتابع : ” الفريق يسير وفق خطى ثابتة نحو الأفضل ومع مزيد من الوقت سيتحسن بشكل أكبر بشرط إستمرار دعم ومساندة الجماهير التي تعشق الكيان بكل شغف “.

وواصل حديثه : ” مواجهة فيوتشر غاية فى الصعوبة لأنها أمام فريق يضم لاعبين مميزين ولديه جهاز فني محترم لكننا سنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط وبدء تحسن وضع الفريق بجدول مسابقة الدوري العام “.